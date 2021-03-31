Разбитые дороги Саратова: Город откатился в 2016 год

Саратовские дороги разбиты вокруг люков, трамвайных путей и просто сама по себе Фото: Ольга Симонова

В Саратове рассыпаются дороги, которые делали еще два-три года назад. Практически в каждом месте, где «покопались» коммунальщики, асфальт не восстанавливается по необходимым технологиям. Об этом было заявлено на заседании рабочей группы в Саратовской областной думе, где обсудили плохое состояние городских дорог.

- Сложилось впечатление что перенеслись в 2016 -17 годы, дороги разбиты. Ямочный ремонт толком не ведется, а там где его делают, используют литой бетон, вокруг которого через две недели образуются новые ямы, – заявил на заседании рабочей группы в областной думе Николай Гурин, руководитель общественного движения «Дорожный контроль».

По его словам, дороги, которые ремонтировали в прошлом году еще держаться. А вот те, что ремонтировались два-три года назад, уже покрыты выбоинами. Дороги ремонтировались некачественно, но контроля не было.

- Видимо, это связано с тем, что ремонта нужно было сделать много, сроки поджимали и делали не по нормальной технологии. В результате ремонтировать надо то, что никогда не ремонтировали и то, что вроде бы сделали пару лет назад. Объем запланированного ремонта в Саратове сегодня совершенно не соответствует объемам дорог, которые такого ремонта требуют.

К примеру, улица Плодородная уже похожа на голландский сыр, на следующий год превратиться в Маасдам, – образно заметил Гурин.

По его словам, повсеместно угрозу саратовцам несут просевшие люки, ливневки, трамвайные рельсы.

- Мэрия вроде работает, но мы, как автомобилисты, этого не видим. Не видно результатов претензионной работы по раскопам коммунальщиков. Повсеместно после ремонта дорог коммунальщиками через неделю две уже проседает асфальт. Контроля за коммунальными организациями совершенно нет, - резюмировал общественник.

Зампредседателя комитета дорожного хозяйства Артем Райков заметил, что в виду большого количества дефектов, в частности просевших колодцев, оперативно отрабатывать по ним не получается. По раскопкам коммунальщиков «работа ведется, проводим совещания».

Плохое восстановление дорог коммунальщиками, после раскопок, по его словам, связано с отрицательными температурами. По всем случаям будут проведены повторные проверки, чтобы в рамках гарантийных обязательств все переделали.

Депутаты предложили Райкову брать пример с Вячеслава Володина и не уговаривать коммунальщиков сделать нормально дорогу, а принуждать их к этому через прокуратуру.

Присутствовавший прокурор Иван Гусев поинтересовался, как часто предъявляются более серьезные, повторные претензии коммунальщикам за некачественный ремонт. К примеру, на Огородной и 5-м Динамовском проезде. Выяснилось, что редко, а по Огородной «еще не вышел срок предъявления претензий». В общем, чиновники мэрии предлагают саратовцам еще подождать.

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