Наталья Кривенцова о присвоении Школе нового века имени Ю. А. Гагарина

Школе присвоят имя первого космонавта планеты Фото: Александр Уриевский

Ответственный секретарь Саратовского отделения Национальной родительской ассоциации Наталья Кривенцова поддержала инициативу о присвоении имени первого космонавта планеты Школе нового века в Энгельсе.

- 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство.

Именно на саратовской земле Юрий Алексеевич учился в техникуме, совершал свои первые прыжки с парашютом и на Энгельсской земле он приземлился. Общественники выступили с предложением о присвоении МОУ «Школа нового века» г. Энгельса имени первого космонавта. Это приурочено к празднованию 60-летия первого полета.

Поддерживаю инициативу присвоения школе имени Юрия Гагарина. В Энгельсе сейчас реализуется замечательный проект «Герои Покровска». Данный проект направлен на патриотическое воспитание молодежи, чтобы дети знали и помнили героев, наших земляков и знаменитых людей, которые развивали и прославили наш город. Конечно, вопрос требует обсуждения, поэтому на базе школы будет проведена встреча с представителями родительского комитета, общественниками, детьми и руководством школы. Важно обсудить и проговорить вопрос о присвоении школе имя первого космонавта со всеми участниками.

Сегодня многие пытаются переписать историю нашей страны, поэтому считаю, что мы должны увековечивать память о великих людях нашей страны. Мне кажется, выпускники школы будут гордиться, что именно их школу называли именем Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина, — заявила Кривенцова.