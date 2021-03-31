Чиновники рассказали, кто виноват в падении дерева на коляску в горпарке Саратова

Городской парк Саратова
Фото: Екатерина Семенова
Администрация Октябрьского района Саратова прокомментировала публикацию «КП-Саратов» «В Саратове в горпарке рухнуло дерево на детскую коляску».
Чиновники отметили, что территория горпарка находится в аренде ООО «Квартал», ежегодно сотрудники парка проводят плановые мероприятия по обследованию деревьев.
- По их информации, обследование деревьев производится на высоте до 2 метров, расщепление упавшего дерева произошло на высоте выше 2 метров. В результате падения пострадавших нет. Претензии к администрации парка отсутствуют, — отметили в администрации.
Также уточняется, что обломки дерева убрали.
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