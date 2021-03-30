В Саратове в горпарке рухнуло дерево на детскую коляску

Городской парк Саратова Фото: Екатерина Семенова

В Саратове сегодня, 30 марта, на дорожке в городском парке рухнуло дерево.

- Со слов очевидцев, дерево упало на семью с коляской, которые сидели на лавочке, — написали в паблике saratovonline в Инстаграм.

Отмечается, что пострадавших нет, людей задело тонкими ветками.

Комментаторы предположили, что в ЧП виновны белки, и вспомнили похожие случаи с падающими деревьями.

Администрация городского парка ничего сообщить «КП-Саратов» об инциденте не смогла.

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