В Саратове в горпарке рухнуло дерево на детскую коляску

Городской парк Саратова
Фото: Екатерина Семенова
В Саратове сегодня, 30 марта, на дорожке в городском парке рухнуло дерево.
- Со слов очевидцев, дерево упало на семью с коляской, которые сидели на лавочке, — написали в паблике saratovonline в Инстаграм.
Отмечается, что пострадавших нет, людей задело тонкими ветками.
Комментаторы предположили, что в ЧП виновны белки, и вспомнили похожие случаи с падающими деревьями.
Администрация городского парка ничего сообщить «КП-Саратов» об инциденте не смогла.
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