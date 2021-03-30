Панков признан самым полезным депутатом Госдумы среди саратовских

Николай Панков

В опубликованном рейтинге коэффициентов полезности депутатов Государственной думы депутат от Саратовской области Николай Панков переместился на четыре пункта вверх и занял 80 место.

Проект подсчета коэффициента полезности реализуется на протяжении нескольких лет. Основатели проекта – политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев. Ежеквартально публикуются отчеты о деятельности депутатов. Так, по сравнению с прошлым рейтингом депутат от Саратовской области Николай Панков улучшил свои позиции и занял 80 место (ранее был на 84) и 9 место среди депутатов по активности в СМИ. При составлении рейтинга учитываются работа в стенах Государственной думы. Количество выступлений в зале пленарных заседаний, участие в разработке законопроектов. Важным фактором является работа в регионах с жителями и общественными организациями. А также активное участие в социальных сетях.

Другие Саратовские депутаты расположились на следующих позициях:

Глеб Хор (фракция «Единая Россия») – 170 место,

Ольга Алимова (фракция КПРФ) – 206 место,

Василий Максимов (фракция «Единая Россия») – 259 место,

Татьяна Касаева (фракция «Единая Россия») – 264 место,

Дмитрий Пьяных (фракция ЛДПР) – 357 место.

Отметим, авторы исследования не включают в рейтинг спикера Госдумы Вячеслава Володина и лидеров фракций в ГД. Это объясняется тем, что «они имеют неоспоримое преимущество».

Лидером рейтинга стала Ирина Яровая.