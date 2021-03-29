Яйца за 100 рублей в Саратове: антимонопольщики проанализируют себестоимость товара

Сегодня, 29 марта, состоялось заседание межведомственной комиссии по контролю над ценами на социально значимые товары.

Как сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, в мероприятии приняли участие руководители региональных управлений федеральных органов, прокуратуры области, представители торговых сетей, рынков и производители сельхозпродукции.

- Обсудили вопросы ценообразования. В первую очередь — на яйцо куриное. По данным представителя ЗАО «Тандер», в магазинах их торговой сети присутствуют товары разных ценовых категорий от 68,89 рубля. Стоимость формируется от закупочной цены на птицефабриках, — отметил Бусаргин.

Он поручил министерству экономического развития области ежедневно следить за себестоимостью продукции, а Минсельхозу вместе с УФАС нужно детально проанализировать себестоимость товара.

Напомним, саратовцы заметили яйца по 100 рублей на прилавках магазинов и возмутились этому факту.

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