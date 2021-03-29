В Саратове цена на яйца взлетела до 100 рублей

Фото из соцсети

В Саратове сильно подорожали яйца.

Как сообщили пользователи соцсети, цена за десяток отборного сорта в сетевом магазине достигла 100 рублей.

Автор фото отметил, что в феврале яйца стоили 75 рублей.

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин написал в Инстаграм, что в ближайшее время состоится комиссия, куда пригласят представителей торговых сетей, чтобы они объяснили подобное формирование цен.

- Социальную ответственность бизнеса никто не отменял — наживаться на товарах первой необходимости считаю недопустимым, — отметил Бусаргин.

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