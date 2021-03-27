«За день пострадали больше 10 человек»: председатель саратовского правительства просит граждан не выходить на лед

Фото из Инстаграм Романа Бусаргина
В Саратовской области сегодня, 27 марта, больше десяти человек пострадали, решив выйти на тонкий лед.
- Семь человек оказались отрезаны от берега, еще пятеро провалились под лед. Жертв удалось избежать благодаря слаженной работе службы спасения, ГИМС, а также неравнодушным очевидцам, — сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.
Фото из Инстаграм Романа Бусаргина
Он попросил граждан быть осторожными.
Фото из Инстаграм Романа Бусаргина
Напомним, все провалившиеся под лед оказались рыбаками. ЧП случились в Энгельсе, Саратове и Ровном.
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