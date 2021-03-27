Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 марта 2021 15:25

В Саратове и области спасли еще шестерых рыбаков, вышедших на тонкий лед

Трое из них провалились
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий

В Ровенском районе Саратовской области сегодня, 27 марта, спасли пять рыбаков.

- Сотрудники ГИМС вызволили на Волге в Яблоневке трех человек со льда и двух провалившихся. ЧП случилось в 150 метрах от берега, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

В Увеке в Саратове тоже спасли рыбака. 44-летний мужчина провалился под лед. Его госпитализировали с переохлаждением.

Напомним, еще двое граждан провалились под лед в Энгельсе.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ЧП