В Саратове и области спасли еще шестерых рыбаков, вышедших на тонкий лед

В Ровенском районе Саратовской области сегодня, 27 марта, спасли пять рыбаков.
- Сотрудники ГИМС вызволили на Волге в Яблоневке трех человек со льда и двух провалившихся. ЧП случилось в 150 метрах от берега, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
В Увеке в Саратове тоже спасли рыбака. 44-летний мужчина провалился под лед. Его госпитализировали с переохлаждением.
Напомним, еще двое граждан провалились под лед в Энгельсе.
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