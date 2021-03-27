На Волге в Энгельсе два рыбака провалились под лед

На Волге спасли двух рыбаков Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области сегодня, 27 марта, под лед провалились два рыбака.

- Сотрудники ГИМС и областной службы спасения вызволили их, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Одного мужчину госпитализировали.

ЧП случилось у городского пляжа на улице Кондакова, 48а около 13:00.

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