На Волге в Энгельсе два рыбака провалились под лед

На Волге спасли двух рыбаков
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Энгельсе Саратовской области сегодня, 27 марта, под лед провалились два рыбака.
- Сотрудники ГИМС и областной службы спасения вызволили их, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Одного мужчину госпитализировали.
ЧП случилось у городского пляжа на улице Кондакова, 48а около 13:00.
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