Педагог и врач хотят принять участие в предварительном голосовании в Саратовскую городскую думу

Для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по выдвижению кандидатов в Саратовскую городскую думу документы подали педагог дополнительного образования «Центра детского творчества» Владимир Белоконь и врач-уролог Саратовской областной больницы Александр Масальцев

- Хочу заняться вопросами образования. Сегодня существует много современных методик с помощью которых можно существенно повысить уровень образования, затратив на это минимальные ресурсы. Хотелось бы помогать делами. Меньше слов больше дел, — подчеркнул Белоконь.

Александр Масальцев воспользовался возможностью подать документы через сайт предварительного голосования pg.er.ru в электронной форме. Он намерен применить свой опыт в сфере здравоохранения и в законотворческой деятельности.

- Продолжительное время работаю в системе здравоохранения практикующим врачом. Знаю проблемные моменты этой сферы и есть идеи как решить их. Также в настоящее время занимаюсь написанием кандидатской диссертацией по направлению проблем лечения мочекаменной болезни. Уверен в своих силах, что могу быть полезным обществу в качестве депутата городской думы, — отметил Александр Масальцев.

Чтобы подать документы для участия в предварительном голосовании для последующего выдвижения кандидатами в депутаты на выборах в Государственную думу восьмого созыва и Саратовскую городскую думу шестого созыва, необходимо обратиться в региональный организационный комитет. Вся информация о проведении предварительного голосования опубликована на сайте pg.er.ru и официальном сайте партии.

Организационный комитет работает по адресу: г. Саратов, ул. Советская, д.10, каб. 1.

Телефон: (8452) 52-11-29, E-mail: info@saratov.er.ru, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 10:00 — 17:00 часов и в субботу с 10:00 — 13:00 часов.

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