Исполнилось 53 года со дня гибели Юрия Гагарина

"Комсомольская правда" сообщила о гибели первого космонавта планеты в марте 1968 года

В 1968 году, 27 марта, в возрасте 34 лет в авиационной катастрофе вместе с 45-летним лётчиком-инструктором Владимиром Серёгиным погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Они выполняли тренировочный полёт на самолёте МиГ-15УТИ. Самолет разбился вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области. Официальные причины катастрофы и гибели летчиков до сих пор не опубликованы.

До сих пор, не смотря на публикацию материалов комиссии, расследовавшей катастрофу, существует много версий гибели, в том числе конспирологических.

Руководитель народного музея Юрия Гагарина в Саратове Инна Буйкевич в беседе с корреспондентом «Комсомолки» отметила, что неслучайных случайностей в жизни Гагарина было очень много. В том числе, в тот роковой день, когда он забыл удостоверение и был вынужден за ним возвращаться, когда его напарник чувствовал себя не лучшим образом, как морально так и физически. Но главное, не смотря на все предпринятые усилия сберечь первого космонавта, он сам выбрал свою судьбу от начала и до конца.

- У него была цель – летать. И он очень хотел летать. И после полета в космос он же добился разрешения на тренировочные полеты, ему же не давали этого делать до последнего. Его же берегли, на самом деле. А он говорит – «я не могу не летать, я же космонавтов должен чему-то учить. А у меня нет навыков». Он был замкомандира центра подготовки космонавтов.

Летчик, если долгое время не летает, то ему приходиться потом фактически переучиваться. И Гагарин добился новых полетов для себя, он готовился по лунной программе, - рассказала в беседе с корреспондентом «КП-Саратов» директор народного музея Юрия Гагарина.

Репортаж из народного музея в ближайшие дни будет опубликован в «КП-Саратов».

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