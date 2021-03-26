Полиция Саратова зафиксировала снижение преступлений на улицах в пандемию

Андрей Чепурной Фото: Александр Уриевский

В ходе заседания городской думы 26 марта начальник УМВД по Саратову Андрей Чепурной выступил с докладом и сообщил некоторые данные о работе полиции в 2020 году.

Стало известно, что в прошлом году на 12% снизилось количество преступлений в общественных местах и на улицах. Пандемия и ограничения внесли свой вклад.

При этом фиксируют снижение на 32,7% уровня бытовой преступности (со 150 случаев в 2019 году до 101 в 2020 году). Полиция зарегистрировала 311 случаев домашних побоев и 511 фактов нарушения покоя и тишины.

Снизилось число умышленных убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбоев, краж из квартир, угонов автомашин.

При этом в 2020 году на 7,9% больше раскрыто тяжких и особо тяжких преступлений (2020 год — 1022; 2019 год — 947), на 6,1% больше раскрыто преступлений прошлых лет (2020 год — 226; 2019 год — 213). Увеличилась раскрываемость умышленных убийств (с 90,9 до 100%), краж из квартир (с 31,4 до 57,2%), грабежей (с 64,7 до 73,6%), разбойных нападений (с 88,9 до 95,1%).

Стало больше наркоторговли — 1 471 преступление против 1 343 в 2019 году. Изъято 50 килограмм наркотиков, в том числе 34 кг синтетических. По этим статьям привлекли к ответственности 931 человека (2019 год — 639).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.