Панков: Нельзя безнаказанно губить уникальное историческое здание ради земельного участка

Фото из телеграм-канала «Пара слов»

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал решение суда о передаче земли около гостиницы «Словакия» в Саратове в федеральную собственность.

- Решение суда об изъятии земельного участка у речного вокзала в федеральную собственность говорит о многом. Сколько ни тянется цепочка земельных махинаций, а конец ей все равно будет. Это доказали и судебные решения по землям бывшего САЗ.

Дом Акимова, который стоял раньше на спорном участке на набережной, входил в состав федерального памятника истории и культуры. А значит, никто не имел права его продавать и тем более сносить. Не раз поднимал этот вопрос, обращался в прокуратуру. Справедливо, что вопрос решился в пользу государства. И участок будет использован в интересах жителей. Но, считаю, это не снимает другой вопрос. Об ответственности тех, кто способствовал уничтожению объекта культурного наследия.

Считаю, этот вопрос тоже принципиальный. Это покажет различным дельцам, что нельзя безнаказанно загубить уникальное историческое здание ради земельного участка. И может быть, это предотвратит очередные попытки захвата и уничтожения нашего архитектурного наследия, — написал Панков.

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