Суд передал участок у гостиницы Словакия в федеральную собственность

Арбитражный суд Саратовской области постановил изъять земельный участок по соседству с гостиницей «Словакия» в федеральную собственность.

Сегодня, 25 марта, удовлетворен иск Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом к ООО «Юридическая компания «Фемида-Саратов». До сих пор на этом участке была парковка, он сдавался в аренду под торговлю, там размещались гастролирующие цирки и т.д.

- Саратовцы же хотят видеть там сквер, который стал бы логичным продолжением набережной, где любят прогуливаться как местные жители, так и гости областного центра. … Муниципалитет, в случае последующей передачи участка городу, сможет приступить к благоустройству сквера, - заявил в своем Инстаграм мэр Михаил Исаев.

Он намекнул, что саратовцы также не против назвать сквер именем Петра Первого, 350-летия со дня рождения императора будет отмечаться в следующем году.