В Саратовской области не было случаев серьезных осложнений после прививки от COVID-19

Случаев серьезных осложнений для здоровья после прививки от коронавируса в Саратовской области не зафиксированы. Об этом на брифинге 25 марта заявил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

- Сегодня 94 486 человек привиты от COVID-19, два этапа прививки прошли уже 67 979 жителей области.

Число привитых приближается к 95 тысячам, это уже серьезные цифры. К счастью, случаев, которые потребовали бы серьезных медицинских манипуляций после прививки, у нас не было. Поэтому призываю всех привиться, сейчас это единственный способ обезопасить себя от коронавируса, — сказал Шувалов.