Вячеслав Володин обратился в прокуратуру Саратовской области из-за повышения тарифов

Вячеслав Володин направил в прокуратуру Саратовской области депутатский запрос

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин направил депутатский запрос в прокуратуру Саратовской области и мэру Саратова Михаилу Исаеву.

Как отметил Володин, такая необходимость возникла в связи с большим количеством обращений, которые поступают к нему в приемную и паблик Volodin.saratov, который ведут сторонники спикера Госдумы. Речь идет о существенном увеличении платы за теплоресурсы.

- Изучив ситуацию, в связи с теми повышениями тарифов, которые произошли в феврале и январе текущего года, считаю правильным направить обращения. Потому что, на мой взгляд, нет объяснения тому, что произошло за последнее время. Тем более, насколько я знаю, и вы об этом пишете, были аварии, когда тепло не поставлялось, такая услуга не оказывалась, но, несмотря на это, стоимость за тепло еще выросла. Поэтому правильно было бы в этом вопросе разобраться. Прокуратура должна будет проверить и сделать все для защиты прав граждан. В случае, если закон был нарушен, принять меры прокурорского реагирования. Со своей стороны беру этот вопрос на контроль и считаю правильным, чтобы и мэрия города Саратова наконец-то вынула голову из песка и обратила на это внимание. Потому что речь идет об огромном количестве людей, которые сегодня вынуждены платить большие деньги за тепло. Стоимость доходит в месяц до 6 тысяч рублей. Задумайтесь, что происходит. И при этом рядом [стоящие] дома — абсолютно различные подходы. Это также вызывает вопросы, и мы должны на них отвечать. Поэтому надеюсь, что и город Саратов со своей стороны проявит позицию и определится в этом вопросе. Права граждан надо защищать. И если мы видим, что не правы те, кто поставляет тепло, завышает тариф, надо отреагировать, восстановить справедливость и наказать тех, кто на это пошел.

Пишите в паблик. Учитывая, что этот вопрос взят на контроль, если только у вас аналогичная ситуация сложилась, мы постараемся все это дополнительно обобщить и направить материалы в прокуратуру и мэрию города Саратова, для того чтобы ситуация была проанализирована. А со своей стороны еще раз хочу сказать: этот вопрос будет на контроле, пока мы не добьемся ответа, почему это произошло. И, на мой взгляд, справедливо было бы пересмотреть эти решения, исходя из тех платежек, которые людям прислали, — заявил Володин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.