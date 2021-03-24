Главред газеты «Краснокутские вести» стала бабушкой на заседании реготделения СЖР

Елена Фатеева узнала радостное известие на заседании правления саратовского реготделения Союза журналистов Фото: Екатерина Семенова

На заседании правления саратовского регионального отделения Союза журналистов России случилось радостное событие.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», во время обсуждения повестки одному из членов правления – Елене Фатеевой, главному редактору газеты «Краснокутские вести» - на телефон пришло сообщение.

Елена Александровна извинилась и попросила разрешение отлучиться.

- Я стала бабушкой! – пояснила она и конечно же ее отпустили с заседания под аплодисменты.

Через несколько минут Елена Фатеева вернулась и рассказала, что теперь у нее есть внучка. Собравшиеся искренне поздравили новоиспеченную бабушку.

- Надо почаще приезжать на заседания Союза журналистов – еще раз бабушкой станете, – порадовалась вместе с коллегой председатель реготделения Лидия Златогорская.

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