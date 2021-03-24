В Саратовской области планируется провести Инфорум Союза журналистов

В саратовском реготделении Союза журналистов России состоялось заседание Фото: Екатерина Семенова

В Саратовском региональном отделении Союза журналистов России сегодня, 24 марта, состоялась первое заседание правления в новом составе.

Первым вопросом были приняты новые члены СЖР, всего их оказалось четверо. Примечательно, что в их числе как уже опытные журналисты и публицисты, так и совсем молодые, однако успевшие себя зарекомендовать.

Нареканий к кандидатам не возникло, было отмечено, что членство в Союзе журналистов придает определенный статус и вызывает доверие со стороны читателей.

Основным вопросом заседания были предложения о работе на год. Дискуссия вышла очень оживленной и неформальной. Участники активно обменивались идеями. Например, большой интерес вызвало предложение генерального директора холдинга «Волга-медиа» Марии Усовой создать образовательный практикум для подростков и молодых людей, которые интересуются журналистикой. Читать лекции с примерами из собственного опыта могли бы маститые журналисты. Это позволило бы заинтересовать юношество, поднять престиж профессии.

Директор телеканала «Саратов 24» Илья Леонтьев поддержал идею. Он отметил, что в редакциях ощущается кадровый голод, особенно, это заметно в районах – не хватает молодежи.

Начальник управления информации и медиакоммуникаций СГЮА Сергей Аничкин рассказал о том, что многие студенты активно интересуются журналистикой, сами делают проекты. А недавно было подписано соглашение между вузом и Союзом журналистов России.

Было предложено провести очередной Инфорум СЖР в Саратове. Председатель саратовского Союза журналистов Лидия Златогорская отметила, что это станет главный медиасобытием года.

Лидия Златогорская, председатель Союза журналистов России в Саратовской области Фото: Екатерина Семенова

Вопрос с Инфорумом пока не решен точно, однако уже известно, что в апреле СГЮА отмечает юбилей, поэтому состоится большой юридический форум. В его рамках пройдет площадка «Правовые и творческие аспекты деятельности СМИ». Согласие принять участие уже дал секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.

Министр информации и печати области Светлана Бакал считает, что СМИ, особенно районным, нужна финансовая поддержка. Поэтому, возможно, сейчас следует провести работу на уровне глав администраций, чтобы выровнять финансирование редакций, поднять зарплату сотрудникам. Это, наравне с образовательными программами для молодых журналистов, могло бы поднять престиж профессии.

Мария Усова напомнила, что в западных странах сейчас начался новый виток популярности печатных СМИ. Нашим печатным изданиям также следовало бы научиться не только качественной журналистике, но и экономике. Для этого можно было бы возродить в районах киосковую сеть по продаже газет и журналов.

Были внесены ряд других предложений: например, медийное освещение работы с ветеранами, краеведческие и благотворительные проекты, обмен новостями между районами и областным центром.

Также Лидия Златогорская вручила несколько благодарственных писем работникам ряда изданий. В их числе оказались сотрудники ИД «Волга-Медиа».

Сотрудников "Волга-Медиа" наградили Благодарственными письмами СЖР Фото: Екатерина Семенова

В заключение заседания было принято решение назначить заместителем председателя реготделения СЖР режиссера-документалиста Таисию Никитину.

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