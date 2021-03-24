Депутаты выделят дополнительно миллион рублей на содержание бродячих собак

На содержание бродячих собак добавят миллион рублей Фото: Александр Уриевский

Передержку животных с десяти дней и двух дней на ветеринарные мероприятия продлили до 14 дней плюс два дня из-за того, что новые исследования и практические наблюдения показали, что бешенство может выявляться позднее, через десять дней после заражения.

Решение об этом было принято 24 марта на заседании Саратовской областной думы.

Руководитель Управления ветеринарии Саратовской области Алексей Молчанов сказал, что 25–30% от отловленных животных оставляют на содержание — слишком крупные, бойцовские, слишком агрессивные, или больные, которые не могут существовать в свободной среде.

- С 200 до 450 км теперь разрешено перевозить животных. Межмуниципальный приют планируется в Ершовском районе, который будет обслуживать в том числе Балаково. В Новобурасском районе такой приют на 240 мест уже действует и работает на соседние районы, - рассказал Молчанов.

- Собак из Балаково, будут возить в Ершовский район в приют, вылеченные и откормленные на казенных харчах потом будут опять бегать и кусать жителей Балаково, — заметил депутат Владимир Есипов.

- Всех отловленных собак мы возвращаем в места обитания, где их отловили. Это прописано в законе. Если это неправильно, депутаты могут выйти с инициативой об изменении. Сейчас общество разделилось почти пополам — за гуманное и за радикальное решение проблемы, — рассказал Молчанов.

В Саратовской области отловить по плану, что предусмотрено финансированием из бюджета, нужно 1 340 собак. В Саратове уже поймали 387 особей, в Энгельсском районе — 210 при плане в 350. Таким образом, всю квоту по имеющимся деньгам на 1 340 животных выполнят в апреле.

Как пояснил Молчанов, приюты постоянно расширяются, чтобы содержать остающихся на постоянное содержание животных.

- В Саратове у МБУ «Дорстрой» приют был на 100 мест, когда их заполнили агрессивными собаками, они стали расширяться. Сейчас у них 250 мест. Приют «Верность» в Саратовском районе начинал с 50 мест, теперь уже 300.

Содержание собаки в приюте обходится бюджету в 189 рублей в сутки. Если на 12 дней одна сумма, то на 16 дней — уже другая. Поэтому Управление ветеринарии вместе с изменениями в законодательство просит добавить денег — чуть более миллиона рублей, — пояснил Алексей Молчанов.

Депутаты проголосовали за соответствующие изменения в областном законодательстве.

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