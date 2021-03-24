Облдума проголосовала за выделение денег на троллейбус №9, поликлинику в Юбилейном и жилье для сирот

Саратовская областная дума

Депутаты Саратовской областной думы приняли изменения в бюджет региона, распределив целевые перечисления из федерального центра в 185,4 млн рублей на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы (92,9 млн рублей); компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию хлеба (25,8 млн рублей), оснащение спортобъектов спортивно-технологическим оборудованием (60 млн рублей), на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы (27,7 тыс. рублей).

Расходы бюджета выросли на 2 133,2 млн рублей.

Деньги пойдут на строительство поликлиники на 500 мест в поселке Юбилейный, жилых домов в Саратове для медиков «скорой» и бассейна в селе Перелюб (726,5 млн рублей, 260 млн рублей и 7,3 млн рублей соответственно)

На обеспечение жильем детей-сирот направят 350 млн рублей, на реставрацию и сохранение объектов культурного наследия, в частности музея Федина — 51,1 млн рублей. На реконструкцию здания ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» пойдет 3,5 млн рублей. Также будут выделены средства на ремонт братских могил погибших в Великой Отечественной в Балашове, Пугачеве и Петровске, памятника в Калининске.

На наземный электрический транспорт пойдут 54,2 млн рублей, сюда заложена контактная сеть через мост Саратов — Энгельс для троллейбуса №9.

Вопросы депутатов оппозиционных партий вызвали средства на проведение дополнительных выборов депутатов Саратовской областной думы — 43,8 млн рублей. Четверо депутатов-одномандатников от ЕР ранее покинули парламент, теперь приходится тратиться на дополнительные выборы. Также возникли вопросы к выделению денег частным предпринимателям на развитие сетей газозаправочных станций.

В результате 28 депутатов проголосовали «за», шестеро — «против», изменения в бюджет приняты.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.