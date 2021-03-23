Мужчина заплатит тысячу рублей за парковку на тротуаре в центре Саратова

В Саратове сотрудники ГИБДД города установили личность водителя, припарковавшего автомобиль на тротуаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, свою иномарку Toyota оставил на пересечении улиц Советская и Рахова 29-летний мужчина.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Теперь он заплатит штраф в размере тысячи рублей.

Напомним, неправильную парковку заметили очевидцы, информация была опубликована в СМИ.

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