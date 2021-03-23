Автохам с московскими номерами занял тротуар в центре Саратова

Автомобиль встал на пересечении улиц Советская и Рахова. Фото группы "ЧП Саратов"

В центре Саратова владелец дорогого автомобиля припарковался на тротуаре.

Очевидцы заметили нарушителя на пересечении улиц Советская и Рахова. Он стоит так, что занимает значительную часть тротуара.

Горожан возмутила наглость автохама на машине Toyota с московскими номерами.

- Парковка в Саратове как отдельный вид искусства, — написал анонимный автор поста в группе «ЧП Саратов».

Фото группы "ЧП Саратов"

ГИБДД Саратова проводит проверку, устанавливает личность водителя. После выяснения всех фактов будет дана правовая оценка его действиям.

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