Начинаются ремонтные работы на мосту Саратов - Энгельс

Ремонт моста Саратов- Энгельс продлится почти полтора года

В Саратове начали сооружать стапеля для спуска понтонов, на которых расположатся плавучие склады с техникой и строительными материалами. В дальнейшем их пришвартуют к опорам моста Саратов – Энгельс. Такая информация прозвучала на совещании у министра транспорта и дорожного хозяйства области Алексея Петаева.

Там разместятся рабочие, подъёмный кран, оборудование, в т.ч. лестницы, строительные материалы.

Как уточнили в пресс-службе регионального минтранса, работы на нижней части моста «Саратов - Энгельс» рассчитаны на два года. В 2021 году они начнутся со стороны Энгельса. Предполагается ремонт 36 опор и пролётных строений длиной 20 м, 70 м и 710 м. Специалисты восстановят защитный слоя бетона в местах сколов, трещин, обнажения арматуры. Будет сварен металлический кабельный мостик на пролетных строениях, куда перенесут кабели и другие частей системы наружного освещения.

Также по условия контракта рабочие обеспечат устройство судоходной сигнализации на левобережной эстакаде. Работы должны закончить в декабре 2022 года.

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