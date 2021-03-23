Массовое ДТП собрало пять машин на улице Чернышевского

ДТП на улице Чернышевского. Фото соцсетей

Вечером 22 марта на улице Чернышевского столкнулись сразу пять машин.

У дома № 89 около 19.00 в ДТП попали Kia Spectra, LADA Granta под управлением мужчин, а также Volkswagen и Nissan под управлением женщин. Собрал всех вместе 31-летний водитель Chevrolet Lanos, который, по предварительным данным, не справился с управлением.

В результате столкновения пострадал виновник аварии, которого госпитализировали прибывшие медики.

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