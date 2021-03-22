Саратовская областная служба психологической помощи принимает 75 звонков в день

Звонки поступают в службу психологической поддержки круглосуточно Фото: Иван МАКЕЕВ

Свыше шести тыс. обращений принято Саратовской областной службой психологической помощи на «Телефон доверия» с начала 2021 года. Это означает в среднем 75 звонков в день.

Бесплатные консультации по телефону можно получить как родителям, так и детям.

Психологи учреждений социального обслуживания населения осуществляют прием по единому общероссийскому телефону доверия: 8-800-2000-122.

Дополнительно социально-реабилитационный центр «Возвращение», Балаковский и Красноармейский центры «Семья» ведут интернет-страницы в социальной сети «ВКонтакте», где размещают тематические познавательные и информационные статьи и материалы по психологическим проблемам, рекламные видеоролики. Публикации готовятся на основе анализа обращений в службу экстренной психологической помощи.

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