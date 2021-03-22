Администрация Балаковского района: родителей воспитанников детсада не привлекали к уборке крыши

В администрации Балаковского района Саратовской области отреагировали на информацию о ситуации в детском саду №62.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что родители пожаловались на просьбы почистить крышу учреждения, а также на протекание кровли.

- В связи с повышением температуры воздуха и наступлением оттепели в дошкольном учреждении произошло протекание кровли детского сада №62. Специалистами комитета образования оперативно проведено обследование мест протекания кровли и составлен локально-сметный расчет на проведение ремонтных работ при наступлении благоприятных погодных условий, — заявили в администрации района.

При этом подчеркивается, что родители воспитанников детсада не привлекались к уборке крыши.

- Если родители столкнулись с привлечением к расчистке территории образовательного учреждения, они могут незамедлительно сообщить об этом с указанием учреждения и группы в комитет по телефону: 44-62-63. Специалисты обязательно разберутся в каждом обращении. Вопрос находится на контроле комитета образования администрации Балаковского района, — заявили в администрации.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.