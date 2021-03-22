В Пугачеве обрушилась кровля в магазине «Светофор»

В Пугачеве произошло обрушение в эконом-магазине. Фото предоставлено Пугачевским АСФ ОГУ «Служба спасения Саратовской области»

В минувшее воскресенье. 21 марта в магазине эконом-класса «Светофор» в Пугачеве Саратовской области рухнула крыша. Это случилось на улице Кутякова, 15Д. По предварительной информации, два человека пострадали.

Как выяснили прибывшие на место ЧП спасатели, обрушились верхние панели холодильной камеры, из-за того, что на них был складирован товар.

В ходе обследования места происшествия пострадавших не обнаружено.

- Магазин экономит буквально на всем. Видимо поэтому в голову сотрудникам или руководству пришла не очень светлая, но очень «экономная» мысль – складировать товары на верхней панели холодильной камеры, (т.е. на его крыше). Вот крыша и не выдержала, сложившись внутрь, и чудом никого не покалечив.

Жесткий дискаунт он на то и жесткий, чтоб не баловать покупателя эстетикой и комфортом, и за счет этого снижать стоимость товаров. Но когда в стоимость покупки не входит ваша безопасность, это уже повод задуматься, а сэкономите ли вы на лечении, если что-то пойдет не так, – сообщили в Пугачевском АСФ ОГУ «Служба спасения Саратовской области».