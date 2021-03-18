Партии вакцины от коронавируса, поступающие в Саратовскую область, должны вырасти до 100 тысяч доз

Вакцина в Саратовской области есть, главное, чтобы было желание населения вакцинироваться Фото: Екатерина Семенова

Нынешними темпами поставки вакцины в 10–15 тыс. доз в партии прививочная кампания от коронавируса займет слишком много времени, поэтому в ближайшее время поставки будут увеличены. После расширения производства вакцины она будет поступать в регион партиями по 50–100 тыс. доз. Об этом на брифинге 18 марта заявил замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер.

По «ЭпиВакКороне» поставок пока нет, очередная поставка «Спутник V» будет на следующей неделе.

- 97 592 дозы вакцины к нам в Саратовскую область уже поступили, 88 тысяч человек уже привили, в наличии есть еще есть вакцина, и есть возможность привиться в тот же день, когда записались. Но где-то, возможно, вас поставят в очередь — это индивидуально по каждой медорганизации. Напомню, центры вакцинации открыты в ДК, торговых центрах, там все без очереди, — рассказал Грайфер.

По его словам, регион сможет выполнить задачу и привить 60% населения, это более миллиона человек, когда поставки вакцины будут по 50–100 тыс. доз.

- Пока темпы не высокие, но они будут наращиваться. Было бы желание у людей прививаться, — заявил Денис Грайфер.

По его словам, к саратовским медикам обращались иностранцы и наши граждане, проживающие за рубежом, чтобы пройти вакцинацию, но это были единичные случаи.

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