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Общество18 марта 2021 14:02

На набережной Космонавтов передумали делать площадку для выгула собак

Также на набережной решено вырубить 20 деревьев
Источник:kp.ru
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На набережной Космонавтов в Саратове решено не делать площадку для выгула собак. Против этого на встрече в администрации Волжского района 17 февраля выступили местные жители. Они также попросили сохранить по максимуму все зеленые зоны и деревья, установить освещение.

Ранее чиновники планировали отдельное место на набережной для выгула собак, но после возражений жильцов обещали, что для удобства выгула животных установят специальные конструкции с одноразовыми пакетами.

В вопросе освещения начальник отдела проектных предложений и художественного оформления администрации города Даниил Янкилевич пообещал восстановить исторические светильники.

- У нас запланирована полностью замена всего освещения, будут установлены новые опоры и светильники. Восстановим исторические светильники либо сделаем их копию, — пояснил Янкилевич.

Реконструкцию набережной участка от Бабушкиного взвоза до Обуховского переулка предложено контролировать общественникам из местных жителей.