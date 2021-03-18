Зампред Роман Грибов: Мошенники прикрываются моим именем

Роман Грибов

Заместитель председателя правительства по социальной сфере Роман Грибов сообщил, что ему известно о фактах, когда от его имени неизвестные мошенники звонят на предприятия.

- Мне сообщают о случаях телефонных звонков, совершенных на предприятия Саратовской области. Мошенники, представляясь моим именем, пытаются поговорить с руководителями организаций.

К данным звонкам не имею никакого отношения. Будьте бдительны и не поддавайтесь на уловки мошенников, — сообщил Роман Грибов в своем Инстаграм. Зампред уточнил, что уточнить информацию, кто вам звонил — настоящий Грибов или мошенники, всегда можно в приемной по номеру 8 (8452) 210-100.