В Балашове в Тюрьму самого строгого режима пытались перебросить телефоны

Изъятые телефоны

Ночью в Тюрьму УФСИН России по Саратовской области в Балашове пытались перекинуть телефоны.

За этой попыткой застали 22-летнего жителя Саратова. Четыре сотовых телефона и два зарядных устройства были упакованы в плотный пакет и замотаны скотчем.

Сопротивление при задержании контрабандист не оказал, как выяснилось, ранее уже условно осужденный за угон мужчина хотел, чтобы телефоны получили отбывающие наказание в Тюрьме его знакомые.

В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, ему грозит штраф, решение об этом должен принять мировой суд.