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Общество16 марта 2021 19:47

Министр Костин: Мы готовы снова развернуть 500 коронавирусных коек

В Саратовской области высокий уровень госпитализации с подозрением на коронавирус
Источник:kp.ru
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В Саратовской области уровень госпитализации пациентов с подозрением или подтвержденным коронавирусом снизился, но остается довольно высоким. За прошлую неделю число госпитализированных составило в среднем 100 человек в сутки.

- Так что мы готовы к ситуации и можем сразу развернуть 500 коек. Сейчас 1999 коек работает в системе коронавирусных госпиталей. Из них 88% - с кислородом, 15% пока свободны - сегодня 1697 человек лечатся в стационарах, - пояснил министр здравоохранения области Олег Костин.

Более 32 тысяч пациентов с COVD-19 лечились на дому и были обеспечены бесплатными препаратами.