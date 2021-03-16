В Саратовской областной думе меняют правила расчета прожиточного минимума

На заседании рабочей группы Саратовской областной думы комитета по соцполитике 16 марта обсудили изменения в закон области «О порядке установления величины прожиточного минимума в Саратовской области».

В соответствии с изменениями федерального законодательства, в соответствие с которым будет меняться областной закон, величина прожиточного минимума теперь будет рассчитываться не из величины региональной потребительской корзины, а в соответствии с величиной прожиточного минимума в целом по стране. Публиковаться цифра прожиточного минимума будет ежегодно не позднее 15 сентября. Ранее минимум определялся раз в квартал и утверждался депутатами областной думы. Теперь это будет делать министерство соцразвития РФ.

Правила расчета, новые формулы и коэффициенты для расчета будут определены федеральным правительством позже.

После долгих дискуссий решение вынесено на заседание комитета.