В среду в Саратовской области начнется снегопад

В Саратовской области днем 17 марта ожидается мокрый снег.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу синоптиков областного Гидрометцентра, в ряде районов снегопад будут умеренным, возможна метель.
Дороги по-прежнему покрыты льдом. Ветер будет дуть с юго-востока, скорость при порывах составит 16 м/с.
Температура воздуха днем будет от 0 до -5 градусов.
А вот год назад в этот день было уже +12 градусов.
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