В Саратовской области температура поднимется до +12 градусов
Утром прогнозируется туман с видимостью 500–1000 метров
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В Саратовской области сегодня днем, 17 марта, ожидается повышение температуры до +2…+7 градусов, а в южной половине — до +12.
- Погода ожидается облачной с прояснениями. Осадков не будет. Утром прогнозируется туман с видимостью 500–1000 метров, гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Ветер подует с северо-запада со скоростью 5–10 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU