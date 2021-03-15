Детские лагеря начнут работу уже 17 марта

В Саратовской области детские санитарно-оздоровительные лагеря возобновляют работу.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе правительства области, уже подписано соответствующее постановление.

Круглогодичные лагеря начнут работу с 17 марта, если будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования.

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