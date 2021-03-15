Летом детские лагеря в Саратовской области собираются открыть

Председатель областного правительства Роман Бусаргин
В Саратовской области летом 2021 года собираются открывать детские лагеря. Этот вопрос обсудили на заседании оперштаба по противодействию коронавируса.
Как сообщил председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем Инстаграм, по данным министерства труда и социальной защиты региона, оздоровительные лагеря для детей готовы к работе с учетом требований Роспотребнадзора. Наиболее востребованы они в летний период.
Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике заболеваний. Если лагеря откроются, то будут работать в соответствии с этими правилами.
- Предложено снять ограничения на работу детских оздоровительных учреждений при условии соблюдения санитарных правил. Если учреждение не будет соответствовать требованиям Роспотребнадзора, то оно не получит разрешение на работу, — написал председатель правительства области.
Постановление вскоре будет разработано и опубликовано.
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