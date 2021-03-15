Суд лишил ООО «СПГЭС» права собственности на два участка территории на месте бывшего авиазавода

ООО «СПГЭС» лишилось двух земельных участков на месте бывшего авиазавода (САЗ), которые прикупило себе у администрации Саратова еще в 2014 году.

Администрация получила эту землю в 1998 году у САЗа по договору мены.

Арбитражный суд Саратовской области 25 февраля лишил СПГЭС права собственности на участки в 591 и 793 кв. м.

Суд пришел к выводу, что земля авиазавода в надлежащем порядке из федеральной собственности в собственность области не передавалась, доказательств законной передачи имущества из федеральной собственности в городскую также нет.

У СПГЭС есть еще шанс на подачу апелляции.