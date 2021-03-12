Вера Прохорова

Некоторые собственники жилья в Саратовской области получили платежки за капремонт с досудебными претензиями. Это далеко не все жители, а только те, по чьим квартирам когда-либо шли судебные разбирательства в связи с долгами за капремонт. Об этом 12 марта в пресс-центре «Комсомольской правды» — Саратов» рассказала директор регионального Фонда капремонта Саратовской области Вера Прохорова.

- В регионе 11 612 многоквартирных домов, большая часть спецсчетов у регионального Фонда капремонта и платежная дисциплина вынуждает нас в случае системных нарушений применять судебную работу. Средний срок, когда считаем, что не платят систематически, — 12 месяцев. В прошлом году меньше в этом отношении выставляли претензии из-за пандемии.

Аккуратно платят чуть более 60% собственников жилья, поэтому мы постоянно ходим в суды. И по тем, с кем такая работа проводилась, в зависимости как много, тем и выставляем претензии. У тех, с кем судились чаще, суммы больше, — пояснила Прохорова.

По ее словам, суммы долгов в 800 млн рублей долгов по платежам в региональный фонд вынуждает судиться с должниками и требовать возмещения судебных издержек.

- Претензии оплачивать надо, это судебные решения. Все эти деньги поступают на счет фонда капремонта и потом уходят в областной бюджет, потому что именно бюджет оплачивал все судебные расходы по искам к должникам, — пояснила Прохорова.

Вопросы, связанные с тем, что долги наделали прежние собственники квартир, а претензии по судебным издержкам приходят новых владельцам также очень часты и решаются обращением в Фонд.

Прохорова предложила по всем вопросам в связи с досудебными претензиями обращайтесь в Фонд, в том числе в субботу. Из-за того, что звонков слишком много и не всем получается ответить, введено несколько дополнительных телефонных линий, в том числе сотовых. Даже если вы не смогли дозвониться — вам перезвонят.

Дополнительный номер: 8 905 033 87 54

Центр обработки звонков 8 800 2018 752

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