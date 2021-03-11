Саратовцам разъяснят, откуда берутся досудебные претензии в платежках

12 марта 2021 года в пресс-центре «Комсомольская правда» - Саратов» состоится пресс-конференция на тему: «Оплата населения за услуги ЖКХ: почему жители не согласны с расчетами?».

В пресс-мероприятии примут участие:

- Сергей Вербин – начальник Государственной жилищной инспекции Саратовской области;

- Вера Прохорова – генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Саратовской области.

Со спикерами в студии выясним, откуда в платежных документах берутся завышенные начисления за потребленные коммунальные ресурсы, кто должен это контролировать и как вернуть излишне уплаченные денежные средства; откуда берутся пени при переплате и почему жители, никогда не имеющие долгов перед исполнителем услуги ЖКХ, получают досудебные претензии; что делать, если не согласен с досудебной претензией, куда обращаться и в какие сроки?

Начало мероприятия в 11:00 по адресу: Саратов, Вишневая, 10 (здание Типографии).

Прямую трансляцию, а затем и запись мероприятия все желающие могут увидеть на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР» по ссылке https://youtu.be/sbkBQ8LbfAU, а также на сайте saratov.kp.ru и информационного портала «Новости Саратова».

Вопросы спикерам можно адресовать во время «прямого эфира», направляя их в чат трансляции на Youtube-канале «ТРАНСЛЯТОР».

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