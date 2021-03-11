Меры по привлечению врачей на работу в Саратовской области не дали нужного результата

Врачей в Саратовской области значительно меньше, чем нужно Фото: Александр Уриевский

Меры поддержки медиков, которые сегодня действуют в Саратовской области, дают положительный результат, но его недостаточно. Об этом на коллегии Минздрава 11 марта заявил губернатор Радаев. Он предложил руководству министерства вместе с медуниверситетом пересмотреть подходы к мерам поддержки, перепланировать свои действия таким образом, чтобы было четкое понимание при каких усилиях и в какие сроки по годам дефицит будет ликвидирован.

- Меры поддержки себя оправдывают, но не в том объеме, как хотелось бы. Да, все мероприятия по сокращению дефицита действуют, включая единовременные выплаты, надбавки, предоставление жилья, целевое обучение. Однако ежегодный приток молодых кадров не дотягивает до тысячи человек. Предлагаю региональному Минздраву совместно с медуниверситетом вернуться к дорожной карте и актуализировать ее с учетом максимального использования лимита целевого обучения. Должно быть четкое понимание за сколько лет и при каких результатах мы закроем дефицит, — заявил глава региона.

Сегодня дефицит врачей и средних медработников по области превышает 3,7 тыс. человек. По обеспеченности врачами на 10 тыс. населения Саратовская область выглядит чуть лучше среднероссийского уровня и среднего показателя по ПФО.