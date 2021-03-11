В Саратовской области днем похолодает до -16 градусов

В Саратовской области сегодня, 11 марта, похолодает до -11… -16 градусов.

- Днем существенных осадков не ожидается, утром будет туман. На дорогах прогнозируется гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5–10 м/с и порывами до 14 м/с.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.