Названы наиболее пострадавшие от ограничительных мер промышленные предприятия Саратовской области

Министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов рассказал о работе промпредприятий в 2020 году Фото: Александр Уриевский

Министр промышленности и энергетики Саратовской области Андрей Архипов подвел итоги развития отрасли в 2020 году.

Он дал пресс-конференцию в «Комсомольской правде» — Саратов» 10 марта, рассказав также о планах на 2021 год.

По словам министра, пандемия и связанные с ней жесткие ограничительные меры серьезно ударили по промышленному сектору экономики. Большинство предприятий вынуждены были приостановить деятельность полностью или частично. При этому заработную плату работникам пришлось сохранить.

- В сложившихся условиях апрель 2020 года стал наиболее сложным месяцем по показателям работы промышленности как по России в целом, так и в нашем регионе, — отметил Андрей Архипов.

Индекс промышленного производства в апреле составлял 94,6%, а для ряда обрабатывающих предприятий — всего 83,7%.

Министр назвал несколько организаций, которые продемонстрировали наибольший спад: АО «Завод металлоконструкций», (темп роста объема отгрузки в 2020 году 50%), ОАО «Трансмаш» (70,5%), ООО «Энгельсский трубопрокатный завод» (75,1%), ОАО «Сарэнергомаш» (77,3%), ООО «Бош Отопительные Системы» (88,1%).

После ослабления ограничений наметилась положительная тенденция. По итогам года индекс промпроизводства составил 102,8%.

- Это выше общероссийского уровня на 5,7%, что позволило нам войти в двадцатку лучших регионов России, — сказал министр.

По его словам, в 2021 году ИПП должен составить не менее 102% к показателю 2020 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.