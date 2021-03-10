В Саратовской области утром похолодает до -29 градусов

В Саратовской области 11 марта похолодает до - 25… -29 градусов.

- Такие температуры будут наблюдаться в утренние и вечерние часы, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Это соответствует желтому уровню опасности.

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