В Саратовской области утром похолодает до -29 градусов

В Саратовской области 11 марта похолодает до - 25… -29 градусов.
- Такие температуры будут наблюдаться в утренние и вечерние часы, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
Это соответствует желтому уровню опасности.
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