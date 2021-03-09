Зима продолжается: на неделе в Саратовской области похолодает до -30 градусов

В Саратовской области продолжается похолодание Фото: Ольга Симонова

В Саратовской области на этой неделе, 8–14 марта, наступят холода.

- Реальная зима продолжается. Март — все еще зимний месяц. Вчера, 8 марта, было холодное вторжение. Это связано с атмосферным фронтом. Сейчас повышается давление, осадков на неделе не ожидается, — сообщила «КП-Саратов» замруководителя регионального Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Осадков не ожидается Фото: Екатерина Семенова

Она отметила, что 10, 12 и 13 марта будут умеренно холодными. На севере области ночью будет -19… -24 градуса, на юге — -10… -15.

А днем воздух и землю прогревает мартовское солнце, и столбик термометра поднимется до -7… -12 градусов, а на севере — до -13… -15 градусов.

Самая холодная ночь ожидается 11 марта. Ветер будет слабым, температура воздуха опустится до -25… -30 градусов. Днем — -12… -17 градусов.

Температура опустится до -30 градусов Фото: Екатерина Семенова

В воскресенье, 14 марта, подует воздух уже южного направления. Ночью потеплеет о -5… -10 градусов, а днем — 0… -5 градусов.

- С 15 марта начнется оттепель. На неделе будет небольшой снег, — отметила Цветайло.

Также замруководителя областного Гидрометцентра подчеркнула, что в холодные дни ожидаются густые туманы — до 200 метров видимости.

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