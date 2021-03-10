Рано утром в центре Саратова горел жилой дом

Последствия пожара на Вольской в Саратове 10 марта Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Саратове рано утром 10 марта загорелся двухэтажный жилой дом.

Полыхнуло в здании на Вольской, 78, между улицами Гоголя и Зарубина, в центре Саратова.

Вызов дежурному МЧС поступил в 06:11 утра. На пожар выехали шесть машин с огнеборцами.

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На месте выяснилось, что пламя охватило уже 40 кв. м деревянного дома, обложенного кирпичом. Пожар был ликвидирован спустя три часа – в 09:11.

Пострадавших на этом ЧП не было.

- На месте работают дознаватели и специалисты испытательной пожарной лаборатории. Причина возгорания устанавливается, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

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