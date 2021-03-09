Большая часть земель САЗ уже возвращена государству

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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков рассказал, как идет процесс передачи земли бывшего саратовского авиационного завода государству.

Ситуацию он освещает в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Почти вся земля бывшего САЗ, свободная от жилой застройки и производства, возвращена в собственность государства. Это 269,6 из 290 га.

Землю народного предприятия нужно использовать в интересах жителей. Вячеслав Володин предложил создать здесь индустриальный парк. Это поможет обеспечить рабочие места для людей, налоги в бюджет, производство востребованной продукции. А промышленные предприятия смогут получать налоговые льготы и поддержку от государства.

Сегодня с ветераном САЗ Александром Фридриховичем Бернадским и руководителем территориального управления Росимущества Екатериной Викторовной Мережниковой посмотрели большую территорию, возвращённую в госсобственность. Это несколько участков общей площадью около 30 га рядом с улицей Пензенская. Отмечу, чтобы создать здесь технопарк, нужно изменить вид разрешенного использования земли. Это уже вопрос к городской администрации.

Посмотрели, где можно возродить памятник работникам авиазавода. Это тоже поручение спикера. Есть несколько вариантов, в том числе около школы, — отметил он.

Также Николай Панков остановился на еще одном важном вопросе.

- Эта земля уже не частная, а возвращена в собственность РФ. Так почему же некие лица продолжают сюда вывозить снег и грязь? Считаю, необходимо в этом разобраться. При необходимости обращусь в прокуратуру, — написал Панков.

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