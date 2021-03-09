В Сторожевке полыхает действующая СТО

Пожар в СТО в Татищевском районе
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Утром 9 марта в Татищевском районе Саратовской области сгорела станция техобслуживания.
Пожар произошел на улице Шоссейная в Сторожевке. Сигнал диспетчеру МЧС поступил в 10.04.
Как выяснилось горело одноэтажное здание действующей СТО площадью 2 тыс. кв метров.
Прибывшие два пожарных расчета смогли локализовать огонь на площади 400 кв метров к 10.44.
Тушение огня продолжается. По предварительным данным пострадавших нет.
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