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В Сторожевке полыхает действующая СТО

Огонь локализован на площади в 400 кв. метров
Источник:kp.ru
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Пожар в СТО в Татищевском районе

Пожар в СТО в Татищевском районе

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Утром 9 марта в Татищевском районе Саратовской области сгорела станция техобслуживания.

Пожар произошел на улице Шоссейная в Сторожевке. Сигнал диспетчеру МЧС поступил в 10.04.

Как выяснилось горело одноэтажное здание действующей СТО площадью 2 тыс. кв метров.

Прибывшие два пожарных расчета смогли локализовать огонь на площади 400 кв метров к 10.44.

Тушение огня продолжается. По предварительным данным пострадавших нет.

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