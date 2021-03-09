Сбитый рано утром в Саратове мужчина умер в больнице

В саратовской больнице скончался мужчина, сбитый утром 9 марта.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла в 05:47 напротив дома №59 по улице Чернышевского.

По предварительной версии, 24-летний водитель автомобиля ГАЗ-2834 («Газель») сбил мужчину. Пострадавший был госпитализирован, но умер в больнице.

Данные погибшего уточняются, на вид ему около 60 лет.

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